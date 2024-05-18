Овен, Близнюки, Терези та Риби, зверніть увагу на поточний фінансовий стан і обмежте себе у зайвих витратах, пише LifeStyle 24.

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Овен

Відмовтесь від незапланованих і не дуже важливих покупок. Астрологи прогнозують значні проблеми з фінансами вже на початку літа.

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Близнюки

Почніть вести записи із поточними витратами. Визначте від чого краще відмовитись або як зекономити кошти. Влітку доведеться обмежити себе у розвагах і подорожах.

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Терези

Астрологи рекомендують підготувати фінансову подушку. Ймовірно, влітку у вас будуть проблеми на роботі, то варто завчасно підготуватись до такої загрози.

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Риби

У фінансовій сфері розраховуйте тільки на власні сили, адже ніхто не прийде на допомогу. Не позичайте найближчим часом нікому грошей, адже вони вам знадобляться уже зовсім скоро.

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