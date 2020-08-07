Фильм "Лай собак вдалеке" о Донбассе претендует на одну из самых престижных кинопремий мира – Эмми. Что известно о ленте и ее попадании в список номинантов – узнавайте в новости LifeStyle 24.

Украинский фильм на Эмми-2020

О номинации объявили на официальном сайте Эмми. Среди претендентов на победу – украинский фильм "Лай собак вдалеке".

Важно Эмми-2020: список номинантов престижной премии

Лента представлена ​​в номинации "Выдающийся документальный фильм о современных событиях". Кроме этого, за Эмми в этой категории поборются ленты HBO, Netflix, CNN и PBS. В частности, в списке можно увидеть фильмы:

"Об указах президента" (On the President's Orders)

"Огонь в раю" (Fire in Paradise)

"Полуночный странник" (Midnight Traveler)

"Лай собак вдалеке" (The Distant Barking of Dogs)

"Под проволокой" (Under the Wire)

"Разоблачение Джихади Джона: Анатомия террориста" (Unmasking Jihadi John: Anatomy of a Terrorist)

Состоится ли церемония награждения Эмми

Организаторы Эмми одни из немногих решили не отменять церемонию награждения в 2020 году. Однако подвергать звезд Голливуда опасности инфицирования коронавирусом они не стали. Церемония пройдет в онлайн-формате, а ведущие объявят лауреатов. соблюдая социальную дистанцию.

Долгожданное мероприятие запланировано на 20 и 21 сентября 2020 года. Стать зрителями объявления результатов Эмми сможет каждый киноман в мире: организаторы уже объявили, что трансляция будет доступна для всех поклонников кинопремии.

Что известно о фильме "Лай собак вдалеке"

Документальная лента "Лай собак вдалеке" не случайно оказалась среди номинантов Эмми-2020. Все потому, что фильм рассказал историю о 10-летнем мальчике Олеге, который с бабушкой остался в Гнутово, что в Донецкой области. Боевые действия вплотную приблизились к поселку, а ребенок по-своему рассказал обо всех событиях, которые происходят на оккупированном Донбассе.

Экранизировать эту историю взялся Саймон Леренг Вильмонт. Он долго искал среди очевидцев боевых действий ребенка, который живет в хаосе войны и по-своему реагирует на опасность. Саймон неоднократно посещал Восточную Украину и знакомился со школьниками местных школ.

Ленту уже показывали на международных кинофестивалях, а "Лай собак вдалеке" стал лауреатом премий в Нидерландах, Швеции, Греции, США, Испании.

Смотрите трейлер к фильму "Лай собак вдалеке": видео