Фильм "Номера", созданный по одноименной пьесе Олега Сенцова, уже можно посмотреть в киотеатрах. В ленте говорится о порабощенном обществе, переполненном страхами и недоверием.

В фильме изображен мир, в котором абсолютно все подчиняется строгой системе и верховному правителю – Нулю. Об этом говорится в сюжете 24 канала.

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О чем рассказывает кинолента

Люди под номерами – это заключенное общество. Каждый из 10 героев имеет свой порядковый номер. Однако у них нет свободы выбора и даже имен. Они привыкли жить так, как диктует "Книга правил".



Фрагмент фильма / Скриншот из видео

Впрочем, все меняется с появлением нового жильца, не знающего странных законов. Своим поведением он разрушает непоколебимую веру.

Как продолжалась работа над фильмом

Фильм – плод творческого сотрудничества 2 режиссеров. Саму пьесу Олег Сенцов написал еще в 2011 году. Однако позже его пленили российские оккупанты. Тогда начать съемочный процесс решился режиссер Ахтем Сеитаблаев.

Это напомнило пьесу Сэмюэля Бекета "В ожидании Годо" по атмосфере и стремлениям главных героев,

– рассказал Сеитаблаев.

Все детали фильма коллеги обсуждали через переписку. В то же время последнее слово всегда было за Сенцовым. Сеитаблаев отметил, что в его видении эта лента сочетает гротеск, антиутопию, мелодраму, детектив и даже трагедию.

"Мне очень понравилось, ведь это была возможность вернуться к своей первой профессии – театрального режиссера", – добавил он.

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Сенцов самостоятельно утверждал декорации и выбирал актеров, а вот готовились они уже самостоятельно. По словам актера Виктора Андриенко, репетиции проводили в течение месяца.



Актер Виктор Андриенко / Скриншот из видео

Он также рассказал, что благодаря фильму смог бросить вызов собственному страху. Однажды во время работы он едва не сорвался со сцены.

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Мировая премьера состоялась в начале 2020 года на фестивале "Берлинале". Бюджет ленты составил 20 миллионов гривен, которые предоставило Министерство культуры Украины и европейские партнеры.

Лента вышла в украинский прокат сразу после закрытого предпоказа.

"Номера": смотрите трейлер к фильму