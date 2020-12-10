Популярная украинская певица Оля Цибульская в очередной раз потрясла поклонников новой фотографией. Она примеряла фату и корону, чем изрядно удивила подписчиков.

Артистка позировала в салоне свадебных и вечерних платьев. Она примерила оригинальный образ, которым смутила многотысячную аудиторию фолловеров. Фото Оля распространила на личной странице в инстаграме.

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Новое фото Оли Цибульской

Оля Цибульская сделала эффектное селфи. Она предстала перед камерой в коричневой шубке с леопардовым принтом. Шею знаменитости украшал черный бархатный чокер, а уши – лаконичные серьги.

Короткие волосы Оля красиво уложила. На лице она сделала женственный макияж: веки накрасила коричневыми тенями, губы – нюдовой помадой и завершила мейк-ап идеальным контурингом.

Однако больше всего внимание сторонников привлекли роскошная корона и белоснежная фата, которые исполнительница надела на голову.

Ты бы сделала предложение создать семью мужчине, с которым вы давно вместе? Да или нет? И почему? ⠀⠀

– спросила подписчиц Цибульская.



Оля Цибульская в фате и с короной / Instagram / @cybulskaya