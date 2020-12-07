Популярная певица Оля Цибульская очаровала сеть редким семейным фото. Она сделала селфи с родителями и сыном во время совместной прогулки по Киеву.

Оля Цибульская обнародовала милый кадр на личной странице в инстаграм и порадовала новой публикацией более 800 тысяч подписчиков.

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Семейное фото Оли Цибульской

В гости к артистке приехали ее родители. Она решила не оставаться дома и устроила прогулку по столице.

Исполнительница сделала селфи с самыми родными на фоне архитектуры Киева. Сын Цибульской Нестор позировал на фото с забавным выражением лица. Сама же Оля для прогулки выбрала теплый наряд. На снимке она изображена в черной шубке и с коричневым шарфом и молочной шапкой. На лицо артистка нанесла лишь тон, которым подчеркнула натуральную красоту.

Угадай по фото кто из нас стрелец, кто овен, кто козерог и кто рак. Гороскопы работают только, когда ты собираешься на первое свидание. В семье все знаки объединяет точно не гороскоп, а любовь. Хотя темперамент и характер, наверное, зависят от даты рождения. Ты как думаешь?

– написала в публикации Цыбульская.



Оля Цибульская с родителями и сыном / Instagram / @cybulskaya