В воскресенье, 22 ноября, отмечается Международный день сыновей. По случаю этого праздника певица Оля Цибульская решила обнародовать архивный кадр, где показала, как выглядела после родов. А также звезда поделилась фото, где кормит малыша грудью.

Артистка поделилась трогательными фото на личной странице в инстаграме. Она показала, как после родов держала сына на руках.

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Оля Цибульская принадлежит к числу известных женщин, которые не стесняются появляться перед камерой без макияжа на лице и не в стильных вещах. Она принимает и любит себя такой, какая есть. И призывает к этому всех женщин. В День сыновей знаменитость решила поделиться с поклонницами трогательными фото, где показала, как выглядела после рождения сына Нестора.

Архивные фото Цыбульской

Звезда поделилась фотографией, где изображена в роддоме. Она держит на руках сынишку, который плачет. Цибульская лежит на кровати без макияжа, прически и в пижаме. На следующей фотографии Оля показала, как кормит малыша грудью.

Я не почувствовала себя женщиной, когда у меня начались критические дни. Я не почувствовала себя женщиной после первого секса. Но когда появился ты, сынок, женщина проснулась во мне. Спасибо, ты лучший сыночек,

– написала в заметке Оля.

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