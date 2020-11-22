В воскресенье, 22 ноября, отмечается Международный день сыновей. По этому случаю хореограф Елена Шоптенко поделилась с поклонниками трогательной фотографией с сынишкой Алексеем.

Елена Шоптенко опубликовала миловидное фото на личной странице в инстаграме. Именно там она обнародует чувственные моменты с сыном.

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Новое фото Елены Шоптенко с сыном

Танцовщица позировала вместе с сыном в собственном загородном доме. Для минифотосессии она выбрала светлую и просторную комнату. Снимок Елена решила сделать на фоне панорамного окна.

Шоптенко изображена на фотографии босиком, в белой кофте и черных укороченных брюках. Волосы знаменитость уложила ровно, а на лице сделала нежный повседневный макияж. Маленький Алексей встал спиной к камере в total white look. Мальчик крепко обнимает мамочку, а она, закрыв глаза, искренне улыбается. Елена хотя и делится фотографиями с сыном, однако не спешит показывать публике его лицо.

Вот уже 2 недели сын каждое утро будит меня в 6:30 с криком "мама, вставай!". Потом он вылазит мне на голову и весело бьет ножками по лицу до тех пор, пока я не встану. Вот такой у меня настойчивый мужчина растет. А я каждый раз в это время думаю: "Ничего, я отыграюсь, когда ты в школу пойдешь". С днем сына! Пусть все будут здоровыми и всего достигают,

– написала в заметке звездная мамочка.



Елена Шоптенко с сыном / Instagram / @alena_shoptenko