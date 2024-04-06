Больше, чем Шевченко: скольким людям принадлежит фамилия Мельник

Фамилия Мельник занимает первое место среди самых популярных в Украине. Людей, которым она принадлежит, есть 107878. Больше всего в Киеве (6587), Виннице (2385) и Львове (2173).

Это родовое имя появилось еще во времена казачества. В реестре за 1756 год можно найти 7 мужчин. Оно происходит от названия профессии – мельник.

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Сколько людей имеют фамилию Мельник

Владельцы фамилии Мельник разбросаны по всей Украине. Однако преимущественно они проживают на западных территориях, хотя можно встретить и в восточных регионах.

Рожнятовский район (Ивано-Франковская область) – 1139 человек.

– 1139 человек. Хмельницкий городской совет – 1586 человек.

– 1586 человек. Ровенский городской совет – 1277 человек.

– 1277 человек. Харьковский городской совет – 1423 человека.

– 1423 человека. Криворожский городской совет – 1074 человека.

– 1074 человека. Днепропетровский городской совет – 959 человек.

– 959 человек. Винницкий городской совет – 2385 человек.

– 2385 человек. Одесский городской совет – 1501 человек.

– 1501 человек. Сарненский район (Ровенская область) – 976 человек.

– 976 человек. Запорожский городской совет – 801 человек.

Среди известных носителей этой фамилии есть: