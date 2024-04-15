Ваши предки были турками: 4 фамилии, которые имеют восточные корни
Источник:"Современные украинские фамилии"
В Украине есть фамилии разного происхождения: польского и древнегреческого, например. Интересно, что даже существуют родовые имена, связанные с Турцией.
Их на самом деле не так много, но несколько до сих пор можно встретить. Возможно, именно ваша фамилия имеет восточные корни. Поэтому просматривайте перечень ниже.
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Какие фамилии имеют турецкое происхождение
Украинский языковед Юлиан Редько выделяет четыре фамилии, которые имеют турецкое происхождение. Первые две, Чаус и Чавс, принадлежали людям, которые служили султану. Их можно услышать во Львовской и Полтавской областях.
- Фамилия Чаус – 1876 носителей. В Киеве – 130, Чернигове – 85, Львове – 53.
- Фамилия Чавс – 80 носителей. В городе Новая Каменная, Львовской области, – 25, Львове – 24 и в городе Червоноград, Львовской области, – 9.
Фамилия Янчаренко образовалась от названия войска Османской империи – янычары. Это регулярная пехота, которую создал султан Мурад I. Поэтому, вполне вероятно, что предки владельцев этого родового имени были воинами. Фамилия является довольно редкой, ведь ее имеют всего 26 человек.
- В селе Лютенька, Полтавской области, – 13.
- В селе Петровцы, Полтавской области, – 5.
- В городе Константиновка, Донецкой области, – 4.
Фамилия Арнаут принадлежала христианам, которые были сторожами в Турции. Это слово имеет бранный характер – "бусурман" и "урод". Сейчас украинцев с таким родовым именем довольно много – 1517.
- Больше всего в селе Утконосовка, Одесской области, – 87, Одессе – 87 и селе Дмитровка, Киевской области, – 78.
Какие фамилии имеют древнегреческое происхождение
Некоторые фамилии пришли к нам из Древней Греции. Они, в частности, выделяются своим необычным звучанием. В список попали такие: Яцько, Ялу, Варсамас, Габида, Мрамор, Имерли, Мангуш, Куркчи, Волониц и Шамли.