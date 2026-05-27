Впрочем, сейчас такие родовые имена считаются редкими. О них подробнее – рассказало генеалогическое общество "Родные"

Тоже интересно Возвращаются из прошлого: 4 старинных имени, которые сегодня круто меняют тренды в Украине

Какие фамилии турецкого происхождения можно услышать в Украине?

Демир

Фамилия Демир трактуется как "ковкое железо". Обычно ее давали выносливым и сильным духом кузнецам. Среди украинцев такое родовое имя можно нечасто услышать, ведь его имеют только 39 человек. Они преимущественно живут в Одесской области.

Читайте больше проверенных новостей Добавьте 24 Канал в избранные источники в Google

Добавить

Озтюрк

Эта фамилия трактуется с турецкого языка как "настоящий турок". Сейчас известно о 23 гражданах Украины, который может похвастаться таким родовым именем. В основном представители этой фамилии также живут в Одесской области.

Чавс

В древности так называли людей, которые служили султанам. В современном мире насчитывается всего 80 носителей этой фамилии. Подавляющее большинство ее владельцев живет во Львовской и Тернопольской областях.

Фамилии, которые имеют турецкие корни / Фото Magnific

Доган

Фамилия Доган имеет турецкие корни и означает "сокол". Что интересно, ее представителями ранее были воины и знать Османской империи. Сейчас известно о 76 носителях этого родового имени, которые преимущественно живут в Херсонской области.

Коч

В переводе с турецкого языка эта фамилия означает "баран". Возможно, его владельцами были довольно упрямые люди или те, кто работал с овцами. В Украине эта фамилия считается редким, ведь насчитывается лишь 81 его носитель, который живет в Николаевской области.

Напомним, что ранее наша редакция рассказывала о фамилиях, которые имеют еврейское происхождение.