Среди них есть известные: украинские фамилии, которые имеют польское происхождение
Источник:"Поэтические мастерские"
В Украине есть много фамилий, которые имеют польское происхождение. Чаще всего их можно услышать на тех территориях, которые когда-то были под властью Речи Посполитой.
Польские родовые имена довольно легко распознать, поскольку они имеют окончания -ский или -цкий. К примеру, Галицкий, Вишневский, Ковалевский, Валевский и Потоцкий.
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Список фамилий польского происхождения
Сначала приведенные фамилии принадлежали польским аристократам, а через некоторое время распространились по территории Украины. Впоследствии начали появляться и другие родовые имена, которые образовались из прозвищ: Вербицкий, Левицкий, Артемовский, Хмельницкий, Руданский, Заднепрянский и Ивановский.
В регионах Украины, которые ранее принадлежали Речи Посполитой, можно встретить фамилии, что имеют окончания -чук, -ук, -ак и -юк. Интересно, что они происходят от имен, которые дети получали во время обряда крещения. В перечень попали: Ткачук, Контратюк, Гаврилюк, Левчук, Василюк, Погребняк и Попильнюк.
Фамилии, у которых греческое и турецкое происхождение
- Многие украинские фамилии имеют корни из Древней Греции. В частности, Балабан, Варсамас, Бузовчу (Бузовчук) и Каракоз.
- В основном фамилии греческого происхождения образовывались от названий населенных пунктов – Шамли и Мангуш, и от слов – Балабан ("огромный").
- Известно также, что некоторые родовые имена – турецкого происхождения. Например, Чаус и Чавс раньше получали люди, которые служили султану.
- Родовое имя Янчаренко связано с турецким войском – янычарами, а Арнаут давали христианам, которые работали сторожами.