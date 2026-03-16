Об этом подробнее – пишет языковед Юлиан Редько в своей работе "Современные украинские фамилии".
Не пропустите Эти фамилии получали украинцы, которые отказывались от чужой помощи: проверьте свое в списке
Какие украинские фамилии возникли в эпоху Средневековья?
Например, настоящими рекордсменами по редкости являются фамилии Умуль и Акуш. Сейчас в Украине известно лишь об одном носителе каждого из этих родовых имен.
Не намного чаще встречается фамилия Алак, которую имеют двое жителей Одессы и Николаева, а также Алперин, владельцами которого являются только два человека в Донецкой области.
В то же время в Днепре сегодня живут только трое носителей фамилии Кейран, по данным генеалогического общества "Родные". Такое же количество граждан с родовым именем Котян зафиксировано в Одесской области, а фамилия Сугрин встречается у трех жителей Краматорска.
Кроме этого, некоторые фамилии со средневековым прошлым смогли закрепиться в Украине значительно увереннее. Например, на Черновицкой и Киевской области сегодня живут 157 носителей родового имени Кобан, а в Хмельницкой области проживает 159 человек с фамилией Дулепа.
Самым многочисленным среди этого списка оказалось фамилия Темир, которую имеют 164 украинца, большинство из которых являются жителями Мариуполя.
Какие украинские фамилии происходят от имен языческих богов?
Украина уже более тысячи лет является христианской страной. Однако упоминания язычества и дохристианской мифологии до сих пор живут в украинских фамилиях.
Самым популярным среди таких фамилий является Дидух. Его носят более 4500 украинцев, напоминая о духе предков и символ урожая. Не менее весомым является наследство грозного бога грома, ведь фамилия Перун сегодня имеют более 1000 украинцев.
Распространенными остаются также родовые имена, связанные с древней магией, обрядами и мифическими существами. Так, более 500 человек имеют фамилию Ворожко, а более сотни носят фамилию Русаль.