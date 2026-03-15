Если человек на любое предложение отвечал короткой фразой "не надо", соседи быстро давали ему соответствующее прозвище. Об этом подробнее – рассказывает языковед Юлиан Редько в своей работе "Современные украинские фамилии".

Смотрите также Любители поспать и опоздать: 20 фамилий, которые давали самым ленивым украинцам

Какие фамилии давали тем, кто отказывался от помощи?

Самым популярным среди них стала фамилия Нетреба, которую сегодня имеют 1594 украинца, по данным генеалогического общества "Родные". Оно напоминает о гордых и самостоятельных предках, которые привыкли рассчитывать только на собственные силы.

Со временем от этого прозвища начали образовываться родственные формы, чтобы различать отца и детей. Наиболее распространенными стали казацкие варианты Нетребко (671 носитель) и Нетребенко (524 владельца).

Что интересно, в разных регионах Украины появлялись свои окончания в зависимости от местного говора. Так, возникли фамилии Нетребчук (146 человек), Нетребич (73 представителя) и Нетребка (40 носителей). Даже сегодня можно встретить редкие родовые имена Нетребо, Нетребова, Нетребюк или Нетребяк, которые насчитывают от 10 до 20 носителей.

Какие украинские фамилии указывают на здоровье предков?