В ваших жилах течет шляхетская кровь: 15 древних украинских фамилий

В Украине есть немало шляхетских фамилий. Их легко найти по определенным суффиксам: -євский, -евский, -ич, -ович, -ивский, -ский, -цкий, -овский. Если у вас одно из этих родовых имен, то предки владели городом, хутором или селом.

Однако есть и псевдошляхетские и позднешляхетские фамилии: Андриевский, Яновский, Романовский, Тормский, Иваницкий, Мариевский, Еленинский, Томский. Они, в частности, возникли во второй половине XVII века.

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Список благородных украинских фамилий

Ясинский.

Юхновский.

Артемович.

Барский.

Вишневецкий.

Василевский.

Иванович.

Иваницкий.

Зинкевич.

Гриневский.

Домонтович.

Журавский.

Иляшевич.

Зарецкий.

Думанский.

Еще несколько фамилий, которые имеют польские корни

На самом деле в Украине можно услышать много фамилий, которые имеют польское происхождение. Ведь наши два народа тесно связаны. Такие родовые имена отличаются своими префиксами, суффиксами и корнем слова. Больше всего они распространены в Кировоградской, Николаевский и Запорожских областях, а также на западных территориях нашего государства.

Войцеховский.

Ястремский.

Зигмунд.

Войтек.

Пшедзимирский.

Свионтковский.

Пионтковский.

Кшановский.

Марцинов.

Пенкаль.

Ищите в нашем материале свою фамилию и узнавайте ее происхождение. Возможно, именно в ваших жилах течет шляхетская и польская кровь. Родовые имена – это отличный способ узнать больше фактов об украинской истории.