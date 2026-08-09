Признак высокого IQ: 5 украинских фамилий, которые в древности давали только самым умным

Оказывается, по вашей фамилии можно узнать, были ли ваши предки самыми умными в деревне. Когда-то людям, которые умели хорошо думать и красиво писать, давали особые родовые имена.

24 Канал подготовил подборку популярных украинских фамилий, которые свидетельствуют о высоком интеллекте. Сколько людей носят эти фамилии сегодня – рассказывает генеалогическое общество "Родные".

Фамилии, которые давали только самым умным украинцам

Розуменко

Эта фамилия происходит от слова "ум". В древности людей, которые умели хорошо думать и быстро рассуждать, очень ценили. Соседи замечали такой талант и давали семье соответствующую фамилию. Сегодня в Украине проживает 807 человек с этой фамилией.

Головатый

Когда о ком-то говорят "имеет голову на плечах", то подразумевают его большой ум. Именно так и появилась фамилия Головатый. Ее давали сообразительным и рассудительным людям, которые принимали правильные решения или уверенно руководили другими. Это довольно популярная фамилия, ведь сейчас ее носят 2127 украинцев.

Писарчук

Когда-то мало кто умел читать и писать, поэтому люди, которые могли похвастаться такими навыками, считались настоящими мудрецами. Писари обычно работали в судах и канцеляриях и были элитой того времени. В то же время фамилию Писарчук в основном получали люди, которые с детства учились грамоте и читали книги. Сейчас в Украине насчитывается 863 носителя этой фамилии.

Хитрук

Хитруками называли тех, кто мог найти выход из любой сложной ситуации, кого было трудно обмануть и кто умел просчитать все на несколько шагов вперед. Это самая редкая фамилия из нашего списка. Так, сегодня в Украине проживает всего 657 человек с этой фамилией.

Мудрик

Это мягкая форма от слова "мудрый". Так в селе или городе могли назвать человека, который, несмотря на свой возраст, был очень спокойным и всегда давал другим хорошие советы. Это самая распространенная фамилия во всем списке – сейчас ее носят 3211 человек в Украине.

Фамилии, которые давали умным людям / Фото Magnific

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