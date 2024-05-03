Они остались только в Украине: перечень интересных древних фамилий

Фамилии прекрасно рассказывают об украинской истории. Можно узнать, кем были наши предки, чем они занимались, как выглядели. Сначала родовые имена получали только состоятельные люди, которые имели дело с документами, а уже потом и другие.

До современных времен сохранилось несколько фамилий, которые можно услышать только в Украине. Это еще одна особенность нашего народа, о которой нужно рассказывать во всем мире. Подробнее читайте в материале.

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Перечень фамилий, которые есть только в Украине

Фамилии Перебейнос и Нагнибида указывают на то, что вы из казацкого рода. Они образовались во времена Запорожской Сечи. В этих родовых именах ощутимый украинский колорит, они довольно интересно и весело звучат.

Нигде в мире нет еще и таких фамилий: Майборода, Гуляйдень, Завалыпич, Тягнирядно, Вырвикишка, Неежборщ, Несвятипаска, Затуливетер, Гризидуб. Заметно, что они состоят из двух частей, в которых встречаются известные украинские слова: ветер, паска, кишка, день, борода, печь, дуб, борщ и рядно.

Подборка украинских фамилий / Фото Depositphotos

Кстати, много шутливых фамилий образовалось от названий профессии. Например, Дубогрызенко (плотник), Заплюйсвечка (пономарь), Тягнишкирка (сапожник), Мукосиенко (мельник), Шклобой (стекольщик).

Фамилии, которые указывают, что вы – коренные украинцы