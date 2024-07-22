Некоторые фамилии давали людям, которые были очень чувствительными и часто лили слезы. Такие родовые имена сразу можно узнать, ведь они ассоциируются с этими чертами характера. Больше – в материале LifeStyle 24.

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Фамилии, которые давали плаксивым людям

Люди бывают разными, у каждого преобладают плохие или хорошие эмоции. Плачут, к примеру, все, однако кто-то это делает чаще других. Таких мужчин и женщин раньше можно было отличить по определенным фамилиям.

Рюма – 128 носителей.

Плаксивый – 154 носителей.

Плаксий – 1308 носителей.

Плакош – 220 носителей.

Рева – 7139 носителей.

Ревий – 13 носителей.

Стогний – 1857 носителей.

Мамий – 139 носителей.

Журило – 674 носителей.

Журибеда – 224 носителей.

Эти фамилии давали плаксивым людям / Фото Canva

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Самое популярное родовое имя из этого списка – Рева больше всего можно услышать в Киеве (322), Днепре (262) и Кривом Роге (249). Оно, кстати, записано в казацких реестрах за 1756 и 1649 годы.

Вторая по распространенности фамилия из вышеупомянутого перечня – Стогний чаще всего встречается в Харькове (148), Киеве (141) и в городе Золочев Львовской области (51). Отметим, что от этого родового имени образовалось несколько похожих: Стогниенко, Стогниева, Стогниев, Стогнушенко и Стогнийчук. Фамилия Плаксий есть в селе Семаковцы Ивано-Франковской области (51), Киеве (50) и в городе Барвенково Харьковской области (38).

Людям, у которых был достаточно слабый характер, также принадлежали фамилии Шалавило, Шалапута, Галай, Галайко, Тарадай, Вертий, Слабодух. Как видим, эти родовые имена довольно интересны.