Сейчас доступна информация за 2011-2013 годы. Так, можно узнать, сколько есть владельцев вашей фамилии, где они живут, в каких областях она является самой популярной. О редких родовых именах читайте далее в материале.

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Подборка редких украинских фамилий

Необычные и редкие фамилии – это те, которые насчитывают менее сотни носителей. Стоит отметить, что их до сих пор есть немало. Поэтому, возможно, именно ваше родовое имя в наше время почти не встречается на территории Украины.

Фамилии Афендик и Базика имеют всего четырех владельцев. Первое записано во Львове и Днепре, а второе – в Луганске и в городе Счастье, которое за время полномасштабного вторжения было уничтожено и оккупировано россиянами.

Фамилию Бандера можно услышать немножко чаще. Его, в частности, имеет 22 человека. Больше всего живет во Львовской области: в городе Стрый – 10 и в городе Дрогобыч – 2, а также в Киеве – 3. Известно, что ранее это родовое имя принадлежало украинскому проводнику национально-освободительного движения Степану Андреевичу Бандере.

Список украинских фамилий / Фото Freepik

Красноглазый – 16 владельцев.

Солнышко – 4 владельца.

Чорнооченко – 15 владельцев.

Секретный – 22 владельца.

Рильник – 7 владельцев.

Кстати, среди редких фамилий есть те, что звучат как названия украинских городов. К примеру, Киев, Днепр, Житомир, Львов, Херсон, Одесса. Также есть родовое имя, которое ассоциируется с названием нашей страны – Украина.

Есть в списке необычных фамилий и те, что более распространены, чем предыдущие. В частности, речь идет о таких: Недайборщ – 92 носителя, Ромашка – 91 носитель, Товчигречка – 87 носителей, Пиво – 79 носителей, Непейпиво – 79 носителей.