Необычно звучат: перечень украинских фамилий, которые имеют греческие корни
Источник:ТСН
Ни для кого не секрет, что многие украинские фамилии пришли к нам из разных стран. Часть, в частности, из Древней Греции. Некоторые из них образовались от названий городов или сел.
Греческие родовые имена довольно необычно звучат для Украины. Некоторые фамилии немного изменились, ведь к ним добавили суффиксы. Например, Бузовчу – Бузовчук.
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Какие фамилии имеют греческое происхождение
Среди фамилий, которые имеют греческие корни, есть такие: Варсамас, Габида, Имерели, Мрамор, Ялу, Яцько, Каракоз, Балабан, Узун и Темир.
Некоторые родовые имена образовались от определенных слов. В частности, Ахбаш переводится как "светловолосый", Балабан – "огромный", Волониц – "вязальная спица", Киор – "слепой", Куркчи – "меховой". Две греческие фамилии, Мангуш и Шамли, происходят от названий населенных пунктов.
Еврейское и неизвестное происхождение фамилий
- В давние времена на территории Украины (особенно Правобережной) проживало немало евреев, поэтому из-за этого образовались некоторые родовые имена.
- В список фамилий, которые имеют еврейское происхождение, попали такие: Зельман, Атлас, Ребман, Габинет и Шайгец.
- Происхождение некоторых украинских фамилий до сих пор неизвестно. Однако можно заметить, что они имеют одинаковые окончания.
- Среди таинственных родовых имен есть Бацман, Сурман, Отвер, Хавер, Дахно и Сахно. Первое, кстати, с датского языка переводится как "лодочник", а вот два последних чаще всего встречаются на Киевщине.