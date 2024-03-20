Появились в древности: украинские фамилии, которые имеют древнегреческое происхождение

Украинские фамилии имеют очень давнюю историю. Поэтому иногда они сочетают в себе еще и польские, литовские или турецкие корни. А вот некоторые пришли к нам из Древней Греции.

На самом деле таких родовых имен в Украине осталось не так мало – более двух десятков. Подробнее о них читайте в материале.

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Список фамилий, которые имеют древнегреческое происхождение

Некоторые фамилии древнегреческого происхождения имеют еще и свое особое значение. Они довольно необычно звучат для Украины.

Мангуш и Шамли – названия населенных пунктов.

Ахбаш – "светловолосый".

Куркчи – "меховой".

Киор – "слепой".

Балабан – "огромный".

Волониц – "вязальная спица".

В список родовых имен с древнегреческими корнями попали еще такие: Яцько, Ялу, Варсамас, Габида, Мрамор, Имерли.

Интересно, что со временем некоторые фамилии получили другие формы. Ведь к ним начали добавлять суффиксы, чтобы разнообразить. Вот, например:

Узун – Узунов.

Афенко – Афенков.

Темир – Темиров.

Бузовчу – Бузовчук.

Каракоз – Каракозов.

Балабан – Балабанов.

Украинские фамилии другого происхождения

В давние времена украинцы служили в армиях разных государств. Поэтому существуют родовые имена, которые появились в тот период. То есть у них не только украинские корни.

Польское войско – фамилии Посполитак и Ритаровский.

– фамилии Посполитак и Ритаровский. Турецкое войско – фамилии Чавс и Чаус.

– фамилии Чавс и Чаус. Австрийское и российское войско – фамилии Солдат, Савдак, Солдан, Солдатенко, Жовнир, Жовнирович, Жовнирчук, Гренадир, Гусар (Гузар), Гусарец, Гусаревич, Гузарский, Драгун, Улан и Райтер.

Вот такая интересная подборка. Возможно, в ней найдете и свою фамилию и будете знать, откуда она происходит, кровь какого народа течет в ваших жилах.