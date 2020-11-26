Победитель и секс-символ "Танцев со звездами" Евгений Кот признался, что пережил предательство любимой девушки. Избранница изменила ему дважды с певцом и коллегой Антоном Савлеповым.

После горячих дуэтов с Надей Дорофеевой, Мишель Андраде и Ксенией Мишиной танцовщик Евгений Кот получил поддержку бешеного количества зрителей. Его называют самым сексуальным участником "Танцев со звездами", однако несмотря на страсть на паркете он порядочный семьянин и любящий муж. Он верен жене Наталье Татаринцевой, однако его самого неоднократно предавали. Об этом звезда поделился в интервью для программы "Звездный путь".

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Евгений Кот об измене любимой

До брака с чемпионкой по художественной гимнастике и по танцам на пилоне Натальей Татаринцевой он встречался с танцовщицей Мариам Туркменбаевой. Пара познакомилась на популярном талант-шоу "Танцуют все" и была готова создать семью.

Однако после трех лет напряженных отношений девушка изменила Евгению Коту с женатым лидером группы Quest Pistols Антоном Савлеповым. Это был служебный роман, ведь именно с этим коллективом выступала танцовщица.

Они там загуляли. Не удержали кое-что в брюках, вот и все,

– объяснил Евгений Кот.



Бывшая девушка Евгения Кота с группой Quest Pistols / Фото из соцсетей

Однако в измене возлюбленной он винил себя, ведь Мариам Туркменбаева ушла от него со словами, что он не развивается. Танцор хотел вернуть девушку, поэтому просил прощения, дарил цветы и обещал, что изменится. В конце концов пара съехалась снова, но уже через несколько недель после примирения избранница предала во второй раз.

"Мне их близость снилась, когда она вернулась, и когда начался снова этот холодок... На тот момент я еще был готов ей простить. Я страдал", - поделился Евгений Кот. После пережитого у танцовщика было множество несерьезных романов и он вел разгульный образ жизни до тех пор, пока не встретил жену Наталью Татаринцеву.