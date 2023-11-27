Принесет богатство и благополучие: в каких цветах нужно украшать елку в 2024 году

На улице уже выпал первый снег, ударили морозы, в кафе появляются горячие зимние напитки. Это означает, что осень подходит к концу. Поэтому люди начинают готовиться к праздникам: вытаскивают из чердака рождественский декор и елку.

Новогоднюю красавицу важно украшать в цветах, символизирующих животное-покровителя года. В 2024 это – Деревянный Дракон. Игрушки каких цветов подобрать в этом году, чтобы призвать в дом счастье и благополучие, расскажет 24 Канал.

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В каких цветах украсить елку в 2024 году

Цвета Деревянного Дракона – золотой, красный, а также все оттенки зеленого. Несмотря на то, что символ этого года достаточно яркий, не стоит делать из елки радугу. Подберите 2-3 разных цвета, которые хорошо сочетаются между собой. Среди них должен быть только один яркий, остальные – в приглушенных тонах.

К примеру, можно скомбинировать зеленый цвет с золотистыми и серебряными оттенками. Это выглядит довольно минималистично, изящно и благородно. Не стоит подбирать разные оттенки зеленого – возьмите какой-нибудь один.

Зеленый – цвет 2024 года / Фото Canva

Комбинация красного и злотого – это вечная классика, которая удачно смотрится на елке. Эти цвета символизируют богатство и семейное благополучие. Вы призовете счастье в свой дом.

Согласно восточному календарю, в 2024 году можно добавить белые, желтые и синие украшения на елку.