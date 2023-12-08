В пиджаке задом наперед: Елена Зеленская очаровала элегантным образом

Первая леди Украины встретилась с британской правозащитницей Геленой Кеннеди. Елена Зеленская рассказала Кеннеди о преступлениях, совершенных Россией с украинскими детьми. Для встречи она выбрала стильный пиджак кроя "задом вперед".

Правозащитница Гелена Кеннеди совместно с главой офиса президента возглавляет международную экспертную группу в рамках плана Bring Kids Back UA. Речь идет о налаженной системе возвращения и реинтеграции украинских детей. С этой целью госпожа Кеннеди и прибыла в Киев.

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Как выглядела первая леди Украины

Для встречи с Геленой Кеннеди Елена Зеленская надела светло-серый костюм, в который входит пиджак и юбка. Такой крой пиджака отличается тем, что лацканы, то есть отвороты на груди, шьют на спине. А вот разрез, который в традиционном пиджаке делают сзади – размещают спереди. Юбка первой леди была длинной, ниже колена.



Елена Зеленская с Геленой Кеннеди / Фото из фейсбука первой леди

Поверх пиджака Елена надела тоненький светло-коричневый пояс, подчеркивавший ее талию. Также у первой леди была сдержанная укладка с легкими волнами. Завершила лук Зеленская серьгами-жемчужинками, что придавало образу изысканности.

Что раньше одевала Елена Зеленская