Смертельная опасность: Зеленская высказалась о возможных последствиях прекращения помощи Украине

Первая леди Украины заявила, что грозит украинцам, если мировые лидеры прекратят финансовую поддержку Украины во время войны. По ее словам, речь идет о "смертельной опасности".

Елена Зеленская дала интервью журналистам. Это произошло после того, как сенаторы-республиканцы заблокировали важный законопроект о помощи Украине. Речь шла о сумме более, чем 60 миллиардов долларов.

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Елена Зеленская рассказала о смертельной опасности для украинцев

Первая леди предположила, что может произойти, если Европа и США перестанут поддерживать Украину. Она сказала, что сокращение финансовой помощи – "вопрос жизни" для украинцев. Так что если не помогать, то есть угроза "смертельной опасности" для Украины.

Нам очень нужна помощь. Если простыми словами, мы не можем устать от этой ситуации, потому что если мы это сделаем, то погибнем. А если устанет мир, они просто позволят нам умереть,

– сказала она.

По словам Зеленской, украинцам трудно видеть то, как помощь от мира становится меньше. Она считает, что это может привести к тяжелым последствиям.

Нам очень больно видеть признаки того, что страстное желание помогать может угаснуть. Для нас это вопрос жизни, поэтому больно за этим наблюдать,

– добавила Елена.

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