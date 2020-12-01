Роман успешных звезд Джиджи Хадид и Зейна Малика начался пять лет назад. После нескольких громких расставаний влюбленные решили оберегать чувства от публики, поэтому совместные кадры пары – настоящая редкость. Именно поэтому новые фотографии модели с бойфрендом подняли фурор в сети.

В сентябре этого года одна из самых красивых пар Голливуда Джиджи Хадид и Зейн Малик впервые стали родителями. Однако модель с мировым именем не слишком охотно выставляет личную жизнь на публику, поэтому фото с бойфрендом и с крошечной дочерью появляются в инстаграм-профиле звезды крайне редко. Однако она все же решилась показать, как с любимым ждала появления девочки.

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Редкое фото Джиджи Хадид с Зейном Маликом

Похоже, опыт публичных отношений научил влюбленных держать сокровенное подальше от прессы. Теперь частную жизнь они не выставляют на публику. Однако молодая мамочка Джиджи Хадид не удержалась и все же поделилась чувственными фотографиями с Зейном Маликом, сделанными за месяц до появления на свет первенца.

На фото знаменитость предстала с огромным животом на террасе роскошного загородного поместья. Состояние при Надежде она подчеркнула обтисшим платьем в рубчик белого цвета. Без макияжа и с высоким пучком на голове модель эффектно позировала на камеру.

Для семейного архива Джиджи Хадид и Зейн Малик решили сфотографироваться вместе. Певец прижался к любимой, опершись на округлый живот. Он устремил проницательный взгляд на Джиджи Хадид, а она была на седьмом небе от счастья и искренне улыбалась.

"Август, ждем нашу девочку", – написала модель.



Джиджи Хадид и Зейн Малик / Instagram / @gigihadid

Беременная Джиджи Хадид / Instagram / @gigihadid