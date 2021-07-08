Дженнифер Лопес впервые рассказала, как чувствует себя с Беном Аффлеком

8 июля 2021 , 20:33
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Источник:

The Zane Lowe Show

Голливудская звезда Дженнифер Лопес дала первое интервью после воссоединения с Беном Аффлеком. Она прокомментировала личную жизнь и призналась, что никогда не была такой счастливой, как сейчас.

На днях у Дженнифер Лопес состоялась премьера нового хита Cambia el Paso в дуэте с Rauw Alejandro. В радиоэфире она презентовала свежий трек. Хотя звезда всячески избегала вопросов о Бене Аффлеке, стало понятно, что рядом с ним она не скучает по бывшему женизу Алексу Родригесу.

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Я очень счастлива. Я знаю, что люди всегда удивляются. "Как ты? Что происходит? С тобой все в порядке?". Я никогда не чувствовала себя лучше, чем сейчас,
– заявили Дженнифер Лопес.

"Я думаю, как только вы придете к этому, с вами произойдут удивительные вещи. Вещи, которые, как вы думали, никогда не повторятся в вашей жизни", – добавила артистка.

Что известно о романе Дженнифер Лопес и Бена Аффлека

  • Слухи о романе актеров появились в начале мая, через две недели после того, как Дженнифер Лопес и Алекс Родригес официально разошлись.
  • Сначала Аффлека заметили возле дома Джей Ло, а впоследствии их застали на горнолыжном курорте в Монтане и в имении артистки в Майами.
  • Ходили предположения, что Дженнифер Лопес хочет переехать из Майами в Лос-Анджелес, чтобы быть ближе к Бену Аффлеку.
  • В середине июня влюбленных застали за поцелуями в роскошном ресторане Nobu Malibu. Там они праздновали 50-летие сестры певицы Линды.
  • Недавно западная пресса писала, что Бен Аффлек хочет во второй раз признаться Дженнифер Лопес. Предложение актер планирует сделать в день рождения любимой.
Автор: Марина Джура