Популярная украинская певица Джамала недавно отправилась в Египет вместе с сыновьями и отцом. Она показала новое видео с отдыха, где ее папа поет крымскотатарскую песню внуку.

Несмотря на пандемию коронавируса и карантин, украинская певица Джамала отправилась в Египет на долгожданный отдых. Она охотно делится с поклонниками фото и видео с поездки. Артистка взяла с собой двух сыновей Эмира и Селим-Гирея, а также отца. Новые кадры звезда обнародовала на официальной инстаграм-странице.

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Джамала с семьей отправилась в курортный городок Марса-Алам и показала фото и ролики с пляжа. На видео ее отец держит на руках младшего сына Селим-Гирея и поет ему крымскотатарскую песню. Самой артистки на кадрах не видно, но слышно, как она подпевает папе. Также Джамала не показала лица сына.

Под видео певица написала, что так они провели свой второй день на отдыхе. Артистка призналась, что такие минуты, когда встречаются разные поколения, не заменит ничто. Звезда рассказала, о чем песня, которую поет ее отец.

Мой отец носитель очень крутых крымскотатарских песен. Их мне пела моя бабушка, а сейчас он поет своим внукам. Первая песня – "Хамси", на украинском – "Рыба килька". Перевод: "Положила я кильку на сковородку, начала танцевать. Потом увидела, что рыба сгорела, стала плакать". Вот такая песня. Счастлива, что имею такие мгновенья,

– добавила Джамала.

Поклонников очаровало видео с родней Джамалы. О кадрах высказалась звездная коллега Светлана Тарабарова:"Самые сладкие моменты". Прокомментировали ролик и фаны: "Бесценные моменты", "Как замечательно", "Счастье", "Это очень мило и трогательно".

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