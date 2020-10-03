Украинская певица Джамала недавно выпустила чувственный клип и трек в дуэте с Pianoboy "Эндорфины". Но даже после насыщенной тработы звезда не устает радовать фанатов новыми образами.

Популярная украинская певица и победительница международного песенного конкурса Евровидение Джамала продолжает удивлять слушателей новыми треками, а подписчиков на странице в инстаграме – новыми фото.

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Нежный look Джамалы

Джамала предстала в невероятно нежном образе, который подчеркнул ее женственность. Певица позировала в детской комнате возле кроватей. Чтобы удачно воссоздавать атмосферу, звезда подобрала подходящую одежду. Джамала показалась в костюме цвета хвои, который состоял из рубашки, которую певица не застегивала, и широких брюк.

Джамала в нежном образе / Instagram / @jamalajaaa

Его она надела на бежевый топ, который очень подходил к костюму. Звезда выбрала хрупкие аксессуары, чтобы не перегружать образ: тонкий браслет, цепочка с подвеской и кольцо в виде монеты. Завершал look легкий нюдовый макияж.

Желаю, чтобы все ваши утра были не обязательно легкими, но всегда в любви,

– подписала фотографию Джамала.

Примечательно, что звездная мамочка Светлана Тарабарова откликнулась на сообщение певицы: "Как я тебя понимаю", – написала она. Так же образ Джамалы оценили и другие подписчики. "Шикарная и очень красивая", "красивая", "Наша самая прекрасная", "какая замечательная", – прокомментировали фото поклонники.

Джамала в нежном образе / Instagram / @jamalajaaa