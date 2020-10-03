Українська співачка Джамала нещодавно випустила чуттєвий кліп та трек у дуеті з Pianoboy "Ендорфіни". Але навіть після насиченої праці зірка не втомлюється тішити фанатів новими образами.

Популярна українська співачка та переможниця міжнародного пісенного конкурсу Євробачення Джамала продовжує дивувати слухачів новими треками, а підписників на сторінці в інстаграмі – новими фото.

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Ніжний look Джамали

Джамала постала у неймовірно ніжному образі, який підкреслив її жіночність. Співачка позувала в дитячій кімнаті біля ліжок. Щоб вдало відтворювати атмосферу, зірка підібрала відповідний одяг. Джамала показалась у костюмі кольору хвої, що складався з сорочки, яку співачка не застібала, та широких штанів.



Джамала у ніжному образі / Instagram / @jamalajaaa

Його вона одягнула на бежевий топ, який дуже пасував до костюму. Зірка обрала тендітні аксесуари, щоб не перенавантажувати образ: тонкий браслет, ланцюжок з підвіскою та обручку у вигляді монети. Завершував look легкий нюдовий макіяж.

Бажаю, щоб всі ваші ранки були не обов‘язково легкими, але завжди в коханні,

– підписала світлину Джамала.

Примітно, що зіркова матуся Світлана Тарабарова відгукнулась на допис співачки: "Як я тебе розумію", – написала вона. Так само образ Джамали оцінили й інші підписники. "Шикарна й дуже гарна", "Красива", "Наша найпрекрасніша", "Яка чудова", – прокоментували фото шанувальники.



Джамала у ніжному образі / Instagram / @jamalajaaa