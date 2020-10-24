Недавно жену принца Уильяма Кейт Миддлтон признали самой стильной представительницей королевской семьи. Впрочем, как оказалось, женщина уже дважды за месяц нарушает модный протокол Елизаветы II. Какой наряд не любит королева – читайте в материале.

Недавно в издании Express заявили, что Кейт Миддлтон бросила вызов королеве Елизавете II и ее модному протоколу. Оказалось, что жена принца Уильяма уже дважды за месяц надевает наряд, который не рекомендует королева Елизавета II.

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Так, на этой неделе принц Уильям вместе с Кейт Миддлтон посетили выставочную площадку на вокзале Ватерлоо. Там Кейт встретилась с финалистами собственного фотопроекта. В тот день Миддлтон сфотографировали папарацци. Тогда она позировала в синем брючном костюме от бренда SMYTHE, который, к слову, удачно подходил и к наряду принца Уильяма.

А также недавно Кейт Миддлтон выступила в музее естествознания, где предстала в черном платье от любимого бренда Alexander McQueen. Кейт в целом часто примеряет брюки, которые сочетает со стильными блузками.

Впрочем, такой наряд не по нраву королеве Елизавете II. По словам издания, таким нарядом Кейт нарушает "архаичное модное правило" королевской семьи и бросает ему вызов. Ведь Елизавета II не любит брюки и советует всем представительницам монаршей семьи одевать либо юбку, либо платье и последовать ее примеру. Но нарушение модных правил не помешало Кейт Миддлтон стать самым стильным лицом королевской семьи. Стоит отметить, что когда Меган Маркл была членом семьи, то одевалась именно так, как ей нравится.