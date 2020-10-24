Нещодавно дружину принца Вільяма Кейт Міддлтон визнали найстильнішою представницею королівської сім'ї. Втім, як виявилось, жінка вже двічі на місяць порушує модний протокол Єлизавети ІІ. Яке вбрання не любить королева - читайте в матеріалі.

Нещодавно у виданні Express заявили, що Кейт Міддлтон кинула виклик королеві Єлизаветі ІІ та її модному протоколу. Виявилось, що дружина принца Вільяма вже двічі за місяць одягає вбрання, яке не рекомендує королева Єлизавета ІІ.

Читайте також У розкішному червоному пальті: Кейт Міддлтон здійснила новий бездоганний вихід

Так, цього тижня принц Вільям разом з Кейт Міддлтон відвідали виставковий майданчик на вокзалі Ватерлоо. Там Кейт зустрілась з фіналістами власного фотопроєкту. В той день Міддлтон сфотографували папараці. Тоді вона позувала в синьому брючномі костюмі від бренду SMYTHE, який, до слова, вдало підходив і до вбрання принца Вільяма.

А також нещодавно Кейт Міддлтон виступила в музеї природознавства, де постала в чорному вбранні від улюбленого бренду Alexander McQueen. Кейт загалом часто приміряє штани, які поєднує із стильними блузками.

Втім, таке вбрання не до вподоби королеві Єлизаветі ІІ. За словами видання, таким вбранням Кейт порушує "архаїчне модне правило" королівської сім'ї та кидає йому виклик. Адже Єлизавета ІІ не любить штани і радить всім представникам монаршої родини одягати або спідницю, або сукню та наслідувати її приклад. Але порушення модних правил не завадив Кейт Міддлтон стати найстильнішою особою королівської сім'ї. Варто зазначити, що коли Меган Маркл була членкинею родини, то одягалась саме так, як їй подобається.