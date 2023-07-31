20 старинных славянских имен для девочек, от которых щемит душа

За что мы любим имена? Одна из причин – когда слышишь, как называется человек, появляются определенные ассоциации и мнения.

Каждое имя может иметь отрицательный или положительный вкус, в зависимости от нашего предыдущего опыта. Есть имена – незаурядные, славянского происхождения, которые могут поразить. Предлагаем подборку для девочек.

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Славянские женские имена

Богосвята – имеет значение "освященная Богом".

Благорода – имеет "добрый род", "благородная".

Весенняя, Веснушка – "рожденная весной".

Всевида – которая "все видит".

Градимира – которая "ограждает" (хранит, охраняет) мир.

Дарислава – которая "дарит славу".

Жизнелюба – которая "любит жизнь".

Златовласа – "золотоволосая".

Казимира – "палка", "пламенно", "бешено"; "известная" или "славная"; которая "говорит миру".

Любозора – "любящая звезды"; "дорогая", "приятная на вид".

Мальва – от названия цветка – "пышная", "румяная".

Нижана – "нежно".

Обава – "волшебница", "искусительница".

Павла, Павлина – "большая"; "повелительница", "владычица".

Синезора – "синеглазые".

Солнцедара – "Солнцем дарована".

Таина – "таинственная".

Трояна – посвящена троице.

Устина – от слова "уста".

Яворина – от дерева "явор" (дерево жизни).