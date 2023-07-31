Каждое имя может иметь отрицательный или положительный вкус, в зависимости от нашего предыдущего опыта. Есть имена – незаурядные, славянского происхождения, которые могут поразить. Предлагаем подборку для девочек.
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Славянские женские имена
Богосвята – имеет значение "освященная Богом".
Благорода – имеет "добрый род", "благородная".
Весенняя, Веснушка – "рожденная весной".
Всевида – которая "все видит".
Градимира – которая "ограждает" (хранит, охраняет) мир.
Дарислава – которая "дарит славу".
Жизнелюба – которая "любит жизнь".
Златовласа – "золотоволосая".
Казимира – "палка", "пламенно", "бешено"; "известная" или "славная"; которая "говорит миру".
Любозора – "любящая звезды"; "дорогая", "приятная на вид".
Мальва – от названия цветка – "пышная", "румяная".
Нижана – "нежно".
Обава – "волшебница", "искусительница".
Павла, Павлина – "большая"; "повелительница", "владычица".
Синезора – "синеглазые".
Солнцедара – "Солнцем дарована".
Таина – "таинственная".
Трояна – посвящена троице.
Устина – от слова "уста".
Яворина – от дерева "явор" (дерево жизни).