Кожне ім'я може мати негативний або позитивний посмак, залежно від нашого попереднього досвіду. Є імена – непересічні, слов'янського походження, які можуть вразити. Пропонуємо добірку для дівчат.
До теми Як потрапило до нас ім'я Софія: цікаве значення
Слов'янські жіночі імена
Богосвята – має значення "освячена Богом".
Благорода – має "добрий рід", "благородна".
Весняна, Веснянка – "народжена навесні".
Всевида – яка "все бачить".
Градимира – яка "огороджує" (зберігає, охороняє) мир.
Дарислава – яка "дарує славу".
Життєлюба – яка "любить життя".
Златовласа – "золотоволоса".
Казимира – "палка", "полум'яна", "шалена"; "відома" або "славна"; яка "каже миру".
Любозора – яка "любить зорі"; "люба", "приємна на вигляд".
Мальва – від назви квітки – "пишна", "рум'яна".
Ніжана – "ніжна".
Обава – "чарівниця", "спокусниця".
Павла, Павліна – "велика"; "повелителька", "володарка".
Синезора – "синьоока".
Сонцедара – "Сонцем дарована".
Таїна – "таємнича".
Трояна – присвячена трійці.
Устина – від слова "уста".
Яворина – від дерева "явір" (дерево життя).