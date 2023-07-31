Кожне ім'я може мати негативний або позитивний посмак, залежно від нашого попереднього досвіду. Є імена – непересічні, слов'янського походження, які можуть вразити. Пропонуємо добірку для дівчат.

До теми Як потрапило до нас ім'я Софія: цікаве значення

Слов'янські жіночі імена

Богосвята – має значення "освячена Богом".

Благорода – має "добрий рід", "благородна".

Весняна, Веснянка – "народжена навесні".

Всевида – яка "все бачить".

Градимира – яка "огороджує" (зберігає, охороняє) мир.

Дарислава – яка "дарує славу".

Життєлюба – яка "любить життя".

Златовласа – "золотоволоса".

Казимира – "палка", "полум'яна", "шалена"; "відома" або "славна"; яка "каже миру".

Любозора – яка "любить зорі"; "люба", "приємна на вигляд".

Мальва – від назви квітки – "пишна", "рум'яна".

Ніжана – "ніжна".

Обава – "чарівниця", "спокусниця".

Павла, Павліна – "велика"; "повелителька", "володарка".

Синезора – "синьоока".

Сонцедара – "Сонцем дарована".

Таїна – "таємнича".

Трояна – присвячена трійці.

Устина – від слова "уста".

Яворина – від дерева "явір" (дерево життя).