В Краматорске мастерица Вероника Романькова изготавливает уникальные именные вышиванки. При создании национальной одежды она кодирует имена владельцев каждого изделия.

Месяц, число, буква – все имеет свой узор, который мастерица зашифровывает в вышивку. Тогда вышиванка рассказывает историю человека или даже рода, как книга. Подробнее о талантливой мастерице из Донецкой области – читайте в материале журналистов 24 канала.

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Вероника Романькова рассказала, что однажды пришла заказчица и попросила вплести в вышитую одежду ее имя, а также имена мужа, сына и невестки.

Мастерица также зашифровала информацию о своей дочери в одной из вышивок. И изготовила рубашку для нее.



Вероника Романькова / Фото #ШоТам

Мастерица создает изделия и из домотканого полотна

Мечта, которую Вероника уже понемногу воплощает, это работа с домотканым полотном. Она ищет конопляную ткань, которая пылится на чердаках у украинцев, и из нее создает современные рубашки, пиджаки, платья.

Восстанавливает мастерица и старые узоры. Ко Дню Независимости воссоздала столетнюю вышиванку, которую привезла женщина из Запорожья.



Работы мастерицы из Краматорска / Фото #ШоТам

Вероника в 2003 году открыла свою мастерскую-ателье "Пани", которое до сих пор существует в Краматорске. Также у нее своя лавочка на рынке.

Работы мастерицы есть даже заграницей

О краматорских рубашках знают даже за рубежом. Вероника Романькова создала подарок для посла Японии в Украине Шигеки Суми.

Донецкие терриконы мастерица удачно соединила с символом Японии – горой Фудзияма.

Вышиванка для посла Японии / Фото с фейсбук-страницы Павла Жебривского