У Краматорську майстриня Вероніка Романькова виготовляє унікальні іменні вишиванки. Під час створення національного одягу вона закодовує імена власників кожного виробу.

Місяць, число, літера – усе має свій візерунок, який майстриня зашифровує у вишивку. Тоді вишиванка розповідає історію людини або ж навіть роду, наче книга. Детальніше про талановиту майстриню з Донеччини – читайте в матеріалі журналістів 24 каналу.

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Вероніка Романькова розповіла, що одного разу прийшла замовниця і попросила вплести у свій вишитий одяг ім'я своє, чоловіка, сина та невістки.

Майстриня також зашифрувала інформацію про свою доньку в одній з вишивок. І виготовила сорочку для неї.



Вероніка Романькова / Фото #ШоТам

Майстриня створює вироби й з домотканого полотна

Мрія, яку Вероніка вже потроху втілює, це робота з домотканим полотном. Вона шукає конопляну тканину, яка припадає пилом на горищах в українців, і з неї створює сучасні сорочки, піджаки, сукні.

Відновлює майстриня і старі візерунки. До Дня Незалежності відтворила сторічну вишиванку, яку привезла жінка із Запоріжжя.



Роботи майстрині з Краматорська / Фото #ШоТам

Вероніка у 2003 році відкрила свою майстерню-ательє "Пані", яке й досі існує в Краматорську. Також вона має свою крамничку на ринку.

Роботи майстрині є навіть закордоном

Про краматорські сорочки знають навіть за кордоном. Вероніка Романькова створила подарунок для посла Японії в Україні Шігекі Сумі.

Донецькі терикони майстриня вдало поєднала з символом Японії – горою Фудзіяма.



Вишиванка для посла Японії / Фото з фейсбук-сторінки Павла Жебрівського