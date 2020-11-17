12-летняя дочь Евгения Кошевого призналась, какого видит возле себя парня
Звезда талант-шоу и дочь известного юмориста Евгения Кошевого Варвара поделилась, что уже ходит на свидания и знает, какого хочет парня.
К слову Заботливый Дэвид Бекхэм учил дочь выпекать рождественское печенье: трогательное видео
Я хотела с бывшим парнем сходить в кинотеатр, а папа такой, а пойдем все вместе, и Симку (младшая дочка Евгения Кошевого Серафима, – LifeStyle 24) взял. Я такая: "Класс, зашибись"! Мы хотели целоваться на задних рядах"... Прости, папа,
– поделилась Варвара.
Напомним, что Евгений Кошевой недавно рассказал, как его дочь Варвара стала жертвой буллинга в своей школе. Над ней часто издеваются из-за звездного отца, которого прозывают "клоуном", а также завидуют из-за участия в различных талант-шоу в Украине, например, в "Голос. Дети".
Поделиться новостью