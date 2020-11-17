Звезда талант-шоу и дочь известного юмориста Евгения Кошевого Варвара поделилась, что уже ходит на свидания и знает, какого хочет парня.

В программе "ЖЗЛ" 12-летняя Варвара рассказала, что уже ходит на свидания с парнями, впрочем, ее отец от этого не в восторге. Как-то она хотела пойти в кинотеатр с избранником, но планы несколько изменил Евгений Кошевой.

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Я хотела с бывшим парнем сходить в кинотеатр, а папа такой, а пойдем все вместе, и Симку (младшая дочка Евгения Кошевого Серафима, – LifeStyle 24) взял. Я такая: "Класс, зашибись"! Мы хотели целоваться на задних рядах"... Прости, папа,

– поделилась Варвара.

Девушка уже длительное время увлекается k-pop культурой, мечтает побывать в Азии и даже самостоятельно учит корейский язык. Из-за этого она бы очень хотела встречаться с парнем-корейцем.

"Хочу найти себе корейца", – констатирует девочка.

Варвара Кошевая в программе "ЖЗЛ": смотрите видео онлайн

Напомним, что Евгений Кошевой недавно рассказал, как его дочь Варвара стала жертвой буллинга в своей школе. Над ней часто издеваются из-за звездного отца, которого прозывают "клоуном", а также завидуют из-за участия в различных талант-шоу в Украине, например, в "Голос. Дети".