С Днем таможенной службы Украины: самые искренние поздравления в прозе и стихах

День таможенника посвящен работникам, которые несут службу на рубежах Украины и следят за соблюдением порядка в перемещении транспорта и товаров через границу и взимают сборы.

Свое профессиональный праздник таможенники отмечают 25 июня В этот день 1991 Верховная Рада приняла Закон о таможенном деле в Украине. Поздравьте знакомых таможенников красивыми пожеланиями в прозе и стихах от 24 Канала.

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Поздравление с Днем таможенника в прозе

Поздравляю с Днем таможенника Украины и от всей души желаю не терять бдительности на своем посту, всегда быть верным стражем закона и порядка на границе, не знать усталости и уныния, успехов в работе и удачи на жизненном пути.

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С Днем таможенника, наши дорогие Стражи границы государства! Оставайтесь собранными и выносливыми. И пусть частыми станут слова: "Таможня дает добро!"

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Только от вас зависит экономическое положение Украины и его безопасность. Вы – таможенники, стоите на страже страны. Я поздравляю вас с профессиональным праздником и желаю, чтобы ваша работа доставляла только удовольствие.

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Благодаря таможне контрабанда и плохие товары никогда не попадут на прилавки наших магазинов. Мы благодарны вам, таможенники. И желаем ярких и солнечных дней, хорошей службы и благополучия.

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В праздник День таможни, людям этой профессии хочется пожелать здоровья, счастья, покоя и терпения. Чтобы каждое ваше рабочее изменение проходило тихо и мирно, без приключений, чтобы вы всегда возвращались к своим родным. Вы смелы, сильны, мужественны. Спасибо вам за все. Мы гордимся вами!

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Тому, кто стоит на страже государства, тому, чьи глаза похожи на рентген, в День таможенника я адресую свои поздравления! Пусть для описания твоей жизни подходят только самые яркие и лучшие эпитеты, а счастье, согревая сердце, не измеряется никакими мерами!

Поздравление с Днем таможенника в стихах

На границе вы заслон

Ставите надежный,

Чтобы к нам не поступил

Еще и товар недостойный.

В казну государства тоже

Кладете копейку,

Нелегкую работу эту

Делайте на пятерку!

***

Работники таможни – люди особые,

Хотя души их нежны и уязвимы:

Напряженность дает о себе знать,

Ибо в их жизни все наоборот –

Когда вся страна что-то празднует,

Тогда таможенник упорно работает,

Когда ночью все ложатся спать,

Таможенник начнет грузы проверять

Да рад он! Ибо ко всему привыкший

Трудяга ответственный – таможенник!

***

Службу государственную таможенник несет,

Лишнего вор не провезет.

Что в чемоданах, в грузовых вагонах

Проверяют люди в погонах.

В день этот праздничный

Примите приветствие

Поздравляем с Днем таможенника

Пусть сбудутся все желания!

***

С праздником, таможенники!

Ваш нелегкий труд!

Но контрабандисты мимо не пройдут!

Знаем: только по закону могут быть завезены

Иностранные товары в рубеже родной страны!

И за пределы родины не пронести корсарам

Законом запрещены к вывозу товары!

***

Таможенник нам всегда пригодится,

Он работает в непогоде.

Знает что и где хоронят,

И в чем зарабатывают.

Мы же Вас хотим приветствовать –

И добра Вам пожелать,

Выпить с Вами по 100 граммов,

Двести баксов – Вам и Нам!

***

С профессиональным праздником сегодня таможенников поздравляем,

Удачи в нелегком труде вам всем желаем,

С вами наша граница защищена от контрабандистов,

А казна государства полнится от дел ваших таможенных,

От некачественных продуктов вы нас бережете,

Имидж матери Украины всегда берегете.

Так что удачи вам в работе, горение и вдохновение,

От людей уважения вам, от судьбы – везение!