Дмитриевская родительская суббота 2022: когда отмечают, значение и традиции праздника
Дмитровская поминальная суббота в 2022 году приходится на 5 ноября. В этот день верующие чтят память погибших близких, молятся за их покой и посещают могилы. Также в этот день принято делать добрые дела и помогать нуждающимся.
По традиции Дмитриевскую поминальную (или родительскую) субботу отмечают в ближайшую субботу ко дню святого Дмитрия (8 ноября). В этот день православная церковь советует воздержаться от алкоголя и громких гуляний, отмечает 24 канал.
Читайте также Православный календарь на ноябрь 2022 года: важные праздники и торжественные даты
Календарь родительских суббот в ноябре 2022:
5 ноября – Дмитровская суббота;
12 ноября – Кузьмина суббота;
19 ноября – Михайловская суббота;
26 ноября – родительская суббота перед Филипповским постом.
История Дмитриевской родительской субботы
По одной из версий происхождения Дмитровской поминальной субботы связывают с битвой Куликовой, когда поминали павших воинов. Впоследствии эта традиция распространилась не только на военных, но и на всех верующих.
Другая теория отмечает, что традиция поминать своих предков в конце осени существовала у украинцев с давних времен и была закреплена в церковном календаре.
Значение Дмитриевской родительской субботы / Фото Pexels
Традиции на Дмитровскую субботу
Традиционно в этот день верующие идут в церковь, чтобы зажечь поминальную свечу за упокой умершего. Также в храмах обычно совершают литургии и панихиды. После посещения храма советуют посетить могилу, убрать там и зажечь свечу.
Также в этот день принято собираться вместе в кругу семьи на поминальном обеде и вспоминать хорошими словами погибшего.
Стоит отметить, что в православной церкви Дмитровская суббота окутана атмосферой скорби. В пятницу вечером люди приходят на особое вечернее богослужение. На панихиду приносят продукты, которые кладут на стол с распятием. Это в основном сахар и хлебобулочные изделия.
Традиции и запреты на Дмитровскую родительскую субботу / Фото Pexels
В Дмитровскую родительскую субботу следует проявлять милосердие к другим. Часто возле церкви раздают нуждающимся печенье и деньги, а также помогают многодетным семьям, сиротам и инвалидам.
Что нельзя делать в Дмитровскую родительскую субботу
- На могиле умершего не следует оставлять еду, алкоголь или конфеты, поскольку это считается не христианским, а языческим обычаем.
- В этот день можно жертвовать в храм песни, но в любом случае нельзя отдавать для пожертвования алкоголь и мясо.
- Также нельзя устраивать застолье на кладбище.