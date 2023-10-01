Им очень повезет: каких знаков зодиака ожидает успех в первую неделю октября

Следующая неделя, по мнению астрологов, будет разной. Однако у некоторых знаков зодиака все дела будут идти просто отлично.

Неделя будет благоприятной для Овнов, Раков, Козорогов, Львов и Водолеев. Все будет складываться хорошо и удача будет на вашей стороне.

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Овен

Для Овнов настало лучшее время для реализации планов. Если вы долго жили какой-то идеей, пришло время ее воплощать. Именно ближайшая неделя этому будет способствовать. Соберитесь с силами и вперед!

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Рак

Раки долгое время находились в депрессивных состояниях. После тяжелого эмоционального упадка, вы наконец-то почувствуете улучшение. Тревоги и переживаний будет становиться все меньше и меньше. Совсем скоро вы сможете испытывать такую же радость от жизни, как раньше.

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Козерог

Представители этого знака зодиака на этой неделе получат хорошее известие. Они смогут получить дополнительный источник дохода или новый интересный проект. Козороги, такой шанс выпадает не так часто, поэтому используйте его на максимум.

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Лев

В ближайшее время Львам будет везти в отношениях с людьми. Ожидайте новых знакомств, которые принесут вам пользу. Также на этой неделе вы будете слышать в свою сторону комплименты и похвалу. Это значительно улучшит настроение.

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Водолей

Несмотря на долгое ожидание, вас наконец-то оценят на работе. Все ваши усилия окажутся не зря и вы получите желаемое повышение. Могут быть и премии. Поэтому следующая неделя точно будет удачной и приятной для вас.

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