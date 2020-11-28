В июле этого года в главного героя "Холостяка-10" Максима Михайлюка начались романтические отношения с украинской супермоделью Дашей Хлыстун. Сейчас девушка рассказала, задумывались ли они уже над свадьбой.

Даша Хлыстун проводила Прямой эфир на личной странице в инстаграме, где отвечала на вопросы подписчиков. В частности, много интересных вопросов касались жизни с пилотом Максимом Михайлюком.

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Даша Хлыстун об отношениях с Максимом Михайлюком

Девушка не скрывает отношений с героем десятого сезона шоу "Холостяк". Она откровенно отвечала на вопросы и призналась, что они пока не думают о свадьбе, но иногда называют друг друга мужем и женой.

Я не знаю, когда свадьба. Мы не задумываемся пока над тем, чтобы планировать свадьбу. Однако иногда я называю его мужем, а он меня – женой,

– поделилась модель.

Также девушка рассказала, что хочет двоих детей – сына и дочь. Даша призналась, что романтические отношения с одним из самых желанных холостяков страны длятся уже полгода. Она очень счастлива, что встретила его, ведь после того, как началась эта история любви, ее жизнь изменилась к лучшему.

Я благодарна Богу, Вселенной, родителям Макса за то, что он так добр, что мы встретились в правильное время, когда я могу это оценить. Я сейчас очень счастлива. С Максом я меняюсь к лучшему,

– рассказала Хлыстун.

Отметим, что на страницах в социальных сетях влюбленные не публикуют совместных фото и не афишируют личную жизнь. Они держат счастье подальше от посторонних глаз и не спешат рассказывать поклонникам о планах на будущее.