Держите денежное дерево в этом месте, и богатство придет в ваш дом

Денежное дерево – популярное комнатное растение. Ведь говорят, что оно приносит в дом богатство и лишает семью финансовых проблем. Однако за ним нужно хорошо ухаживать и держать в правильном месте.

Для пышного цветения дерево следует подкармливать аспирином 3 раза в месяц. Так оно насытится полезными веществами и станет здоровее. Далее читайте о том, какое место выбрать для денежного дерева.

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Лучшее место для денежного дерева

Для денежного дерева важно выбрать правильное место, чтобы привлечь в дом богатство и избавиться от финансовых проблем. Согласно фэншую, растение следует расположить в юго-восточной стороне комнаты. Перед тем обязательно уберите оттуда все лишние предметы, ведь они блокируют денежную энергию. Эксперты советуют поставить возле горшка несколько купюр и копилку. Так вы привлечете деньги в семью.

Есть версия, что с денежным деревом необходимо говорить, чтобы быстро и легко решить все проблемы со средствами. Не позволяйте пыли собираться на листьях растения, ведь она загрязняет энергетические потоки.

Как правильно сажать денежное дерево

Денежное дерево следует посадить в небольшой горшок, а на его дно положить несколько монет. Впоследствии оно начнет расти. Как только придет это время, растение необходимо пересадить в большую емкость и добавить еще немного монет. Украсьте дерево конвертами и красными лентами. Тогда вы привлечете богатство.