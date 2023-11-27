Кроме того, говорят, что денежное дерево приносит достаток и успех в дом, а также считается символом процветания. Хотя оно и неприхотливое в уходе, для хорошего цветения важно держать растение в правильном месте.

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Солнечный свет

Денежное дерево следует разместить у солнечного окна, которое выходит на восток, запад или юг. Ведь он любит яркий косвенный свет. Важно следить за тем, чтобы солнечные лучи не обожгли листву.

Вода

Поливать денежное дерево следует, пока вода не вытечет из горшка. Делать это нужно примерно раз в две недели. Так почва успеет высохнуть. Для того чтобы узнать, нужна ли растению вода, ткните пальцем в землю. Если она влажная, то полить дерево нужно через несколько дней.

Температура и влажность

Лучше всего держать денежное дерево там, где тепло. Также полезно поставить в комнату увлажнитель воздуха или другие комнатные растения.