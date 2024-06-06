С профессиональным праздником, мастера слова: искренние поздравления в картинках с Днем журналиста

Ежегодно 6 июня в Украине отмечается профессиональный праздник – День журналиста. Указ об учреждении этого события издал первый президент нашего государства Леонид Кравчук 25 мая 1994 года. Тогда с такой инициативой выступили делегаты I Всеукраинского съезда редакторов газет и журналов.

Именно 6 июня 1992 года Союз журналистов Украины вступил в Международную федерацию журналистов. Поэтому сегодня традиционно поздравляем знакомых работников средств массовой информации.

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Редакция LifeStyle 24 искренне поздравляет всех коллег с профессиональным праздником. Дорогие журналисты, ваш труд в такое сложное для украинцев время невероятно важен. Поэтому продолжайте профессионально выполнять свои обязанности, чтобы совершенствовать информационную политику в Украине и победить пропаганду врагов. По случаю Дня журналиста мы подготовили поздравления в картинках, которые вы можете сегодня отправить друзьям, знакомым или родным.

День журналиста 2024: поздравления в картинках

Поздравления с Днем журналиста / Фото "Люкс ФМ"

Поздравления с Днем журналиста / Фото "Люкс ФМ"

Поздравления с Днем журналиста / Фото Amazing Ukraine

Поздравления с Днем журналиста / Фото Amazing Ukraine

Поздравления с Днем журналиста / Фото Радио MAXIMUM

Поздравления с Днем журналиста / Фото Hochu.ua

Поздравления с Днем журналиста / Фото Hochu.ua

Поздравления с Днем журналиста / Фото vitannya.in.ua

Поздравления с Днем журналиста / Фото vitannya.in.ua

Поздравления с Днем журналиста / Фото art-shop.com.ua

Надеемся, что в нашей подборке вы нашли поздравления для своих знакомых журналистов или коллег. В такой важный праздник нельзя оставить их без внимания и искренних пожеланий!