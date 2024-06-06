С профессиональным праздником, мастера слова: искренние поздравления в картинках с Днем журналиста
Ежегодно 6 июня в Украине отмечается профессиональный праздник – День журналиста. Указ об учреждении этого события издал первый президент нашего государства Леонид Кравчук 25 мая 1994 года. Тогда с такой инициативой выступили делегаты I Всеукраинского съезда редакторов газет и журналов.
Именно 6 июня 1992 года Союз журналистов Украины вступил в Международную федерацию журналистов. Поэтому сегодня традиционно поздравляем знакомых работников средств массовой информации.
Кстати Какие праздники украинцы будут отмечать в июне 2024 года: будут ли дополнительные выходные
Редакция LifeStyle 24 искренне поздравляет всех коллег с профессиональным праздником. Дорогие журналисты, ваш труд в такое сложное для украинцев время невероятно важен. Поэтому продолжайте профессионально выполнять свои обязанности, чтобы совершенствовать информационную политику в Украине и победить пропаганду врагов. По случаю Дня журналиста мы подготовили поздравления в картинках, которые вы можете сегодня отправить друзьям, знакомым или родным.
День журналиста 2024: поздравления в картинках
Надеемся, что в нашей подборке вы нашли поздравления для своих знакомых журналистов или коллег. В такой важный праздник нельзя оставить их без внимания и искренних пожеланий!