Поздравления с Днем журналиста: лучшие картинки к профессиональному празднику

День журналиста в Украине традиционно отмечается 6 июня. Событие посвящено всем, кто причастен к сфере медиа. Предлагаем подборку поздравлений в картинках с Днем журналиста.

Новости, статьи, репортажи, интервью, очерки, сюжеты, теле- и радиопрограммы – и это далеко не полный перечень видов журналистской работы. Миллионы журналистов по всему миру ежедневно без устали работают, чтобы люди получали всегда актуальная и проверенная информация. 24 Канал собрал лучшие картинки-поздравления с Днем журналиста.

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Картинки-поздравления с Днем журналиста



С Днем журналиста / Фото Максимум FM



С Днем журналиста / Фото Privitannya



День журналиста / Фото Армия Inform



С Днем журналиста



День журналиста / Фото Максимум FM



С Днем журналиста / Фото art-shop



День журналиста / Фото Vitannya.in



С Днем журналиста / Фото Радио Максимум



С Днем журналиста