Новини, статті, репортажі, інтерв'ю, нариси, сюжети, теле- та радіопрограми – і це ще далеко не повний перелік видів журналістської роботи. Мільйони журналістів по всьому світу щодня невтомно працюють, щоб люди отримували завжди актуальну та перевірену інформацію. 24 Канал зібрав найкращі картинки-привітання з Днем журналіста.

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Картинки-привітання з Днем журналіста



З Днем журналіста / Фото Максимум FM



З Днем журналіста / Фото Privitannya



День журналіста / Фото Армія Inform



З Днем журналіста



День журналіста / Фото Максимум FM



З Днем журналіста / Фото art-shop



День журналіста / Фото Vitannya.in



З Днем журналіста / Фото Радіо Максимум



З Днем журналіста