Новости, статьи, репортажи, интервью, очерки, сюжеты, теле- и радиопрограммы – и это далеко не полный перечень видов журналистской работы. Миллионы журналистов по всему миру ежедневно без устали работают, чтобы люди получали всегда актуальная и проверенная информация. 24 Канал собрал лучшие картинки-поздравления с Днем журналиста.

Смотрите также Дата Преображения Господня в 2023 году: когда будем святить яблоки

Картинки-поздравления с Днем журналиста


С Днем журналиста / Фото Максимум FM


С Днем журналиста / Фото Privitannya


День журналиста / Фото Армия Inform


С Днем журналиста


День журналиста / Фото Максимум FM


С Днем журналиста / Фото art-shop


День журналиста / Фото Vitannya.in


С Днем журналиста / Фото Радио Максимум


С Днем журналиста