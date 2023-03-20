Ритуалы и запреты на День весеннего равноденствия 2023 года: почему важно их соблюдать
С давних времен День весеннего равноденствия считали особым и магическим периодом, когда ночь становится короче и отдает свое время дню. Почему именно этот день особенным, что не стоит делать – читайте дальше.
20 марта во всех странах мира ночь и день будут продолжаться одинаково. Этот день также считается астрономическим началом весны, сообщает 24 Канал.
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Дата и время весеннего равноденствия в 2023 году
Ежегодно дата и время весеннего равноденствия изменяется, поскольку промежуток между весенним и осенним равноденствием насчитывает около 365, 24 солнечных суток. В 2022 году равноденствие было 21 марта, а в этом году оно наступило 20 марта.
День весеннего равноденствия / Фото Canva
Полагают, что равноденствие насыщено мощной энергетикой. Именно в это время Земля располагается к Солнцу под таким углом, что его лучи направлены прямо на экватор. Такое событие очень важно для астрономии, поскольку происходит лишь несколько дней в году.
Ритуалы, которые нужно совершить 20 марта
- Убрать дом: выметая грязь, из дома выбрасывают нищету и болезни.
- Расставлять в углах комнат по три копейки: после проведения этого ритуала следует ожидать улучшения финансового положения.
- Избавиться от всех старых вещей: выбросив старое, открывают дверь для нового.
- Загадать желание: формулируйте свои планы четко, до мелочей; составляйте свои планы в положительной форме; проставляйте дату, до которой вы хотели бы совершить желаемое.
- Отказаться от негатива: не впускать в жизнь невзгоды.
- Очистить тело: поток воды смоет весь негатив и наполнит бодростью.
Что нельзя делать 20 марта
- Не кричите на детей и не оскорбляйте их.
- Не отказывайте в просьбах.
- Не думайте о плохом, поскольку это может привлечь к вашей жизни негатив.