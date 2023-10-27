Отмечаем День украинской письменности: хорошая подборка поздравлений к празднику

День украинской письменности и языка отмечали 9 ноября. Теперь у нас новая дата – 27 октября. Его празднуют вместе с Днем Нестора Летописца.

Праздник на государственном уровне ввел первый президент Украины Леонид Кравчук. Этот день также посвящается выдающемуся летописцу – Нестору. Его считают последователем славянской письменности Кирилла и Мефодия. Он был монахом Киево-Печерской лавры. 24 Канал собрал подборку поздравлений с Днем украинской письменности и языка.

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Поздравление с Днем украинской письменности и языка

Язык Украины и мягкий, и нежный.

Поэзии сколько! И песен, и слов...

Язык – он спокойный, родной, безмятежный:

Основа признаний, бесед и стихов!



Спасибо, язык наш! Ты делаешь ближе

Друг к другу людей... И мы ценим тебя!

Сегодня прочтём много писем и книжек,

Листы и страницы слегка теребя.





Поздравление с Днем письменности / Фото "Всеобразование"

Письменности день и языка,

И хоть дорога не легка,

С большими силами вперед,

Удача в жизни только ждет.

Скорей, народ, объединяйся,

Поздравляться не стесняйся,

Улыбайтесь в день развитий,

Беззаботно в путь идите.



С Днем украинской письменности / Фото "Всеобразование"

Украинский язык не зря называется соловьиным. Поэтому мы хотим пожелать, чтобы свет нашего древнего и поэтического языка никогда не угасал. Пусть же в этот прекрасный день он льется отовсюду!



Поздравление с Днем письменности / Фото ОМР

Поздравляем с Днем письменности! Пусть всегда живет и процветает наш мелодичный язык, увековеченный на бумаге великим Тарасом Григорьевичем Шевченко! Пусть дети усердно учатся грамматике, а новые поэты продолжают славные традиции нашей письменности!



С Днем украинской письменности / Фото с ютуба

Когда же возникло древнейшее слово,

Об этом не думаем мы говоря,

Что значит язык, и что в этом такого,

Про то мудрецы толковали не зря!



Ведь без языка не бывает народа,

У каждой страны своя письменность есть,

Язык — это право людей на свободу,

И слово родное должны мы беречь.



Пусть речь украинская станет основой,

Для сильной, могучей, великой страны,

Поможет он выстоять в мире суровом,

И славными будут земли той сыны.





День украинской письменности / Фото Pinterest

Как красивая песня, украинский язык,

Как бескрайнее небо, как чистый родник,

С древних времен, он прошел сквозь века,

Стал могучим и сильным, как весною река!

Украинская письменность, выше похвал,

Занимает по праву, золотой пьедестал!

С праздником вас, с Днем языка,

Пусть жизнь ваша будет, светла и легка,

Любите, храните, язык наш родной,

Мы связаны с ним единой судьбой!



С Днем украинской письменности / Фото ЛГС

В день письменности, языка

Я шлю вам поздравления.

Желаю в руки взять словарь

Сейчас без промедления.

Пусть речь родная станет чище,

Ошибки мы искореним,

И наш язык, прекрасный самый,

Почетом, славой наградим.



С Днем украинской письменности / Фото "Лиза"

С Днем письменности Украины,

Сердечно поздравляем вас,

Желаем добрых дней и светлых,

Быть грамотеями подчас.



Язык родной любить и славить,

Как Родину свою любить,

Еще мы искренне желаем,

На этом свете долго жить!