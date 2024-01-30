Какой большой церковный праздник 30 января: почему сегодня нельзя вязать и прясть

30 января в церкви чтят память трех святых: Иоанна Златоустого, Василия Великого и Григория Богослова. Этот праздник еще называют Собором Трех Святителей.

Кроме того, сегодня отмечается День специалиста военно-социального управления Вооруженных Сил Украины. Подробнее читайте на сайте 24 Канала.

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Собор Трех Святителей

Всех троих святых воспитывали в христианских традициях. Поэтому впоследствии Иван Златоуст и Григорий Богослов стали богословами и архиепископами Константинопольскими, а Василий Великий – архиепископом Кесарии Каппадокийской церковным писателем и богословом.

Святой Василий много помогал нуждающимся, больным и сиротам. Кроме того, он был писателем, организатором и проповедником. С самого детства святой проявлял интерес к наукам.

Григорий Богослов всегда чтил христианскую веру. После того как он получил высшее образование, поехал в Афины на корабле. Тогда начался сильный шторм. После этого случая Григорий решил посвятить жизнь Богу.

Иван Златоуст был хорошим оратором. Его речи вызывали восхищение у людей. Кроме того святитель толковал Ветхий и Новый Завет.

Что нельзя делать

Нельзя заниматься некоторыми домашними делами, в частности вязать и прясть. Иначе можете навлечь боль в ногах и руках.

Запрещено ходить в лес.

Нельзя носить одежду красного цвета, потому что она символизирует злость.

Не стоит злиться, злословить и ревновать.

Народные приметы

Если начнется сильный ветер, то в течение года будут идти сильные дожди.

Если деревья покроются инеем, то в ближайшее время придет потепление.

Если услышите снегуров, то скоро будет снег.

Если луна будет красного цвета, то скоро поднимется сильный ветер.

Что еще отмечают

30 января отмечается День специалиста военно-социального управления Вооруженных Сил Украины. Праздник ввел министр обороны Украины Михаил Ежель 3 июня 2011 года. Его установили официально, однако выходного в этот день нет.